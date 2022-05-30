الإيفاد: برنامجنا فى مصر الأكبر بالمنطقة وهناك 7 ملايين مستفيد من مشروعاته

كتبت ـ هند المغربى

أكد برنامج الأمم المتحدة للتنمية الزراعية "إيفاد"، أن مشروعاته في مصر هي الأكبر بالشرق الأدني وشمال أفريقيا، ويستفيد منها 7 ملايين شخص.

وأضاف الصندوق في تقريره الذي تم استعراضه خلال إطلاق ملتقي التكنولوجيا الزراعية، اليوم الإثنين، أن الصندوق يدعم قروض تسوية الأراضي المستصلحة فى الصحراء في الوجه البحري ويدعم تحسين الإنتاجية في الأراضي القديمة في وادي النيل وصعيد مصر ويتبع الصندوق نهجا استراتيجيا ذا شقين، يركز الأول على خيارات سبل العيش المتاحة للأسر الريفية ويركز الثاني على تحسين حيز السياسات من أجل التحول الريفي المستدام والشامل مما يسمح للصندوق باستخدام استثماراته القائمة على المشاريع لتوضيح النتائج الملموسة على أرض الواقع.

وأوضح الصندوق في تقريره، أنه في إطار جهوده للمساعدة في الحد من الفقر، يسعي إلى تحقيق استخدام أكثر استدامة للموارد الطبيعية، وتعزيز الاستراتيجيات الذكية مناخيا، والاستفادة من الفرص من تزايد مشاركة القطاع الخاص في الزراعة.

وتشمل الأنشطة الرئيسية، تعزيز المهارات الفنية والقدرات التنظيمية للريفيين الفقراء من الرجال والنساء حتى يتمكنوا من الاستفادة من الفرص الاقتصادية الريفية داخل المزرعة وخارجها وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية ، لا سيما الأراضي والمياه و تحسين وصول المزارعين الريفيين الى خدمات أفضل ، بما في ذلك التكنولوجيا والتمويل والأسواق.

جاء ذلك خلال إطلاق الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ايفاد بالتعاون مع الحكومة المصرية ملتقى التكنولوجيا الزراعية والذي يمتد لمدة يومين بمشاركة مجموعة من وكالات الأمم المتحدة والشركاء في القطاع الخاص وممثلين من وزارات الزراعة والاتصالات والتعاون الدولي.

يعد الملتقى منصة للجهات الفاعلة الرئيسية في الزراعة والنُظم الغذائية لمناقشة سُبل تقوية النُظم الإيكولوجية الرقمية الوطنية والإقليمية من أجل تعزيز الزراعة الشاملة والمستدامة والتحول الريفي.

ويُركز الملتقي على الاستراتيجيات والأولويات التي تعود بفائدة مباشرة على صغار المنتجين، ولا سيما المرأة والشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشمل المشاركون ممثلين و خبراء من الحكومة المصرية والصندوق والمؤسسات المالية الدولية والشركاء في مجال التنمية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني و أيضا ممثلون عن المؤسسات المالية الدولية ومنظومة الأمم المتحدة، وكبري شركات الاتصالات، وكيانات التمويل الإلكتروني، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني بحضور دينا صالح المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الزراعية إيفاد

ولفت الصندوق في تقريره أن الصندوق له استثمارات في مصر بتكلفة إجمالية قدرها 1.1 مليار دولار أمريكي، من خلال 14 مشروعًا بالإضافة إلي برنامجًا للتنمية الزراعية بتمويل مباشر من الصندوق قدره 519.28 مليون دولار