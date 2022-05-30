اليوم السابع
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الإثنين، 30 مايو 2022 12:46 م
أكرم القصاص
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الإمارات تدين اقتحام مستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك

الإثنين، 30 مايو 2022 12:08 م
الإمارات تدين اقتحام مستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك المسجد الأقصى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أدانت الإمارات بشدة اليوم الاثنين، اقتحام مستوطنين متطرفين لباحة المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

 

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، موقف الإمارات الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه، وضرورة احترام دور الأردن في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.


وأشارت إلى دعوة الوزارة للسلطات الإسرائيلية إلى خفض التصعيد وإنهاء حالة من التوتر والاحتقان، مؤكدا أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب الانجراف إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار.


وأكدت الوزارة أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للدفع قدما بعملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 


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