الإعدام لـ 4 أشخاص بينهم ابن القتيل والمؤبد لزوجته وابنته (فيديو)

كفر الشيخ - محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار حسام محمد صالح، رئيس المحكمة والدائرة الرابعة، وعضوية المستشارين يوسف عدلي خليل، وحمدي معوض عبد التواب، وسكرتارية محمد خليفة، اليوم الإثنين، بالإعدام شنقا على أربعة متهمين والمؤبد لاثنين آخرين، في قضية مقتل مزارع على يد 6 أشخاص من بينهم زوجته ونجلته ونجله.

وقضت المحكمة بالإعدام شنقا لأربعة أشخاص، بينهم نجل الضحية، والمؤبد لزوجته وابنته.

وكانت محكمة جنايات كفر الشيخ، قررت الجلسة الماضية في 27 فبراير من العام الحالي، في القضية رقم 1359 لسنة 2021، جنايات مركز شرطة البرلس، والمقيدة برقم 55 لسنة 2021، كلى كفرالشيخ حضوريًا وبإجماع الآراء، بإحالة أوراق 4 متهمين بقتل مزارع في مركز البرلس، بينهم نجل الضحية، إلى مفتي الديار المصرية، بشأن أخذ رأيه الشرعي حول عقوبة إعدامهم.

فيما قررت المحكمة إصدار حكمها على المتهمتين الخامسة ابنة المزارع المجني عليه، والسادسة زوجته، يوم النطق بالحكم على المدانين الأربعة المحال أوراقهم لفضيلة المفتي.

وتعود التفاصيل إلى يوم ليلة 29 أغسطس 2020، بدائرة مركز شرطة البرلس عندما ارتكب 6 متهمين واقعة قتل الشحات عطوة سعود عطوة، مزارع، يقيم بمركز البرلس، مع سبق الإصرار، بينهم زوجته، وابنه، وابنته، حيث تبين أن المتهمين من الأول إلى الرابع، وراء قتل مزارع برج البرلس، وذلك بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتله.

وأعد المتهمون لهذا الغرض أسلحة بيضاء وأدوات "طوق كاوتشوك، ومشرط، ومحقن طبي"، حيث كانت أسرة المجني عليه قد زعمت بخله وعدم الإنفاق عليهم، وألقوا جثته بالقرب من مصرف قرية الحماد التابعة لمركز البرلس، وشارك في الجريمة الإبن وأصدقائه الثلاثة بتحريض من الإبنة والزوجة.