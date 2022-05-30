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الأعلى للجامعات يعلن فتح باب الترشح لرئاسة جامعتى الفيوم والأقصر السبت المقبل

الإثنين، 30 مايو 2022 10:27 ص
الأعلى للجامعات يعلن فتح باب الترشح لرئاسة جامعتى الفيوم والأقصر السبت المقبل وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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أعلن المجلس الأعلى للجامعات ، أنه بمناسبة صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (1365) بتاريخ 21/4/2022، بشأن تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، وكذا القرار الوزاري رقم (1384) بتاريخ 24/4/2022 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح السادة رؤساء الجامعات فقد تقرر فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئيس الجامعة طبقاً للجدول الزمني، وذلك لجامعتي المنوفية والأقصر.
 
وحددت لجنة اختيار القيادات الجامعية يوم السبت المقبل 4 يونيو موعدا لفتح باب التقدم ويستمر حتى يوم 9 يونيو بمقر المجلس الأعلى للجامعات داخل جامعة القاهرة .
 
ومن المقرر أن يتم إعلان القائمة المبدئية بأسماء المرشحين الساعة الثالثة عصرا من يوم الخميس 9 يونيو.
 
 
 

التعليم العالى

جامعة الاقصر

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