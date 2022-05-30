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الأرصاد: الموجة الحارة وصلت ذروتها والعظمى بالقاهرة ارتفعت لـ 38 درجة

الإثنين، 30 مايو 2022 11:01 ص
الأرصاد: الموجة الحارة وصلت ذروتها والعظمى بالقاهرة ارتفعت لـ 38 درجة درجة الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تصل الموجة الحارة التى تشهدها البلاد، لذروتها اليوم الاثنين، وسط توقعات لهيئة الأرصاد الجوية، بارتفاع درجات الحرارة لتسود أجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، وترتفع العظمى بالقاهرة لـ 38 درجة وجنوب البلاد 43 درجة.
 
وقالت هيئة الأرصاد الجوية: نستطيع خلال الفترة القادمة ارتداء الملابس الصيفية خلال فترات الليل والنهار.  
 
ويشهد اليوم الاثنين، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 38  درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 21 درجات، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة.
 
 
 

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