اعرف جهود الوحدات المحلية فى رفع تراكمات القمامة ونواتج الهدم بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود الوحدات المحلية فى المتابعة الميدانية، لأعمال رفع تراكمات القمامة ونواتج الهدم بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية، بنطاق المحافظة ، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع في تكثيف حملات النظافة المكبرة بهدف الارتقاء بمنظومة النظافة وقطاع تحسين البيئة لضمان الحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى.

وشنت رئاسة حي شرق شبين الكوم، حملة نظافة لرفع كافة تراكمات القمامة ونواتج الهدم وتوزيع صناديق القمامة بنطاق الحى لاستيعاب تجمعات القمامة ، حيث تم تسوية وتمهيد شارع الزهور لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين وذلك بإستخدام معدات الحملة الميكانيكية ، فضلا عن القيام بأعمال الدهانات للبلدورات بعدد من شوارع الحى لإضفاء مظهرا جماليا وحضاريا بشوارع العاصمة ، وفي نطاق حى غرب شبين الكوم ، وتنفيذا لتكليفات محافظ المنوفية بالتواصل المباشر مع المواطنين وإيجاد الحلول الفورية لشكواهم ، تم تنظيم حملة لإزالة كافة تجمعات القمامة بمساكن الأوقاف وتم تحسين مستوى النظافة بالمنطقة بالكامل وتسليك بلاعات الصرف الصحى بها حفاظا على المظهر العام والصحة العامة للمواطنين ، كما أشارت رئيس حى غرب إلى أنه تم إزالة كافة الإشغالات والتعديات بالطريق العام بعدد من شوارع وميادين الحى ومن أمام المحلات العامة والأرصفة الجانبية لتوسعة الطريق وتحقيق السيولة المرورية أمام المركبات والمواطنين .

وفى مدينة الشهداء ، تابع رئيس الوحدة المحلية خلال الوردية المسائية أعمال السيارة المكنسية فى رفع كافة تجمعات الأتربة بشارعى كمال النجار وطلعت حرب ، وكذا أعمال نظافة ممشى مدينة الشهداء الجديد كونه متنفسا حضاريا للأهالى ، فضلا عن رفع (4) طن تراكمات القمامة بترعة النعناعية بجزيرة الحجر بنطاق الوحدة المحلية بزاوية الناعورة وذلك ضمن خطة رفع نواتج التطهير للترع والمجاري المائية بنطاق المدينة لتقليل الفاقد من الموارد المائية حفاظا على الرقعة الزراعية ، وفيما يخص المتابعة الميدانية لأعمال صيانة الدورية لشبكات الإنارة ، أفاد رئيس المدينة عن متابعته لأعمال صيانة كشافات أعمدة الإنارة بعدد من شوارع المدينة وإصلاح خلية الإنارة بطريق كفر الشبع وعزبة العرب وتم استبدال كافة الكشافات التالفة بأخرى جديدة وتم مراجعة كافة الوصلات الكهربائية وعزل الأعمدة للحفاظ على أرواح المواطنين .

فيما أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع بأنه تم رفع تجمعات القمامة بالطريق السريع ببركة السبع ، فضلا عن شن حملات مكثفة بالورديات الصباحية والمسائية بكافة أرجاء المركز للتأكد من انتظام سير العمل بمنظومة النظافة وإزالة كافة تجمعات الأتربة ونواتج الهدم والتطوير بالطرق والشوارع العامة والميادين الرئيسية لضمان تقديم خدمات بشكل أفضل لأهالى المركز ، وفى مدينة السادات ، تم متابعة أعمال رفع تجمعات القمامة ونواتج التطهير بقرية أبو نشابة التابعة للوحدة المحلية بالخطاطبة البلد ، بالإضافة إلى رفع تجمعات القمامة بشوارع قرية الطرانة وطريق جسر البحر ومركز الشباب بالطرانة .

كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا أعمال النظافة بطريق "القاهرة /اسكندرية الزراعى " بنطاق الوحدات المحلية ابنهس و مصطاي وتم إزالة تجمعات القمامة والأتربة من مدخل مصطاى ومزلقان طنبشا حتى مزلقان قرية ابنهس .

كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أعمال رفع المخلفات ونواتج الهدم بطريق كفر فيشا وذلك ضمن المتابعات الميدانية للوقوف على معدلات الآداء بمنظومة النظافة كونها أحد المحاور الرئيسية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، فضلا عن متابعة أعمال الإنارة بعدد من الشوارع والميادين الرئيسية بنطاق المدينة للتأكد من أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة والتحقق من مراعاة كافة اشتراطات الأمن والسلامة بها حفاظا على أمن وسلامة المواطنين .