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ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة وأسوان 43

الإثنين، 30 مايو 2022 08:00 ص
ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة وأسوان 43 طقس حار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، ارتفاعا فى درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد لطيف على السواحل الشمالية
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين، القاهرة العظمى 38  درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة.

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