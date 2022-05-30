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ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات فى البرازيل إلى 79 قتيلا

الإثنين، 30 مايو 2022 01:02 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات فى البرازيل إلى 79 قتيلا البرازيل
كتب أحمد عرفة

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ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في البرازيل إلى 79 قتيلا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت السلطات في البرازيل ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة مؤخرا إلى 31 قتيلا، بينهم 29 شخصا في ولاية "بيرنامبوكو" واثنان في ولاية "ألاجواس".

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية الأحد عن مسؤولي الدفاع المدني قولهم" إن أكثر من ألف شخص قد أجبروا على مغادرة منازلهم بسبب الفيضانات في ولاية "بيرنامبوكو".

بدوره، قال السكرتير التنفيذي لوكالة الدفاع المدني في "بيرنامبوكو" ليوناردو رودريجيز إن نحو 32 ألف أسرة تعيش في مناطق معرضة لخطر الانهيارات الأرضية أو الفيضانات في الولاية.

وقد تم فتح المدارس في مدينة "ريسيفي" لاستقبال المشردين جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية، أما في ولاية "ألاجواس"، فقالت حكومة الولاية إن 33 بلدية أعلنت حالة الطوارئ بسبب آثار الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية.


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