اختلف مع صاحب محل فضرب المارة..إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار عشوائي بالسنبلاوين

كتب شريف الديب

أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة، نتيجة إطلاق نار بشكل عشوائي بناحية قرية الشعلة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مأمور مركز السنبلاوين، بوصول 3 أشخاص مصابين بإصابات مختلفة، نتيجة الإصابة جراء إطلاق نار بشكل عشوائي من عاطل، بعد حدوث خلاف بينه وبين صاحب محل سوبرماركت بالقرية.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين قيام عاطل بإطلاق النار بشكل عشوائي على عدد من الأهالي بالقرية، بعد نشوب خلاف بينه وبين صاحب محل أدى إلى إصابة ثلاثة اشخاص، الاول يدعي مصطفي ر ف 34 سنة، والثاني محمد م ع 30 سنة، طاهر ب ط 31 سنة ، وتنوعت الاصابات، ما بين شظايا في القدم وكسوربالقدمين نتيجة الاصابة المباشرة ، وتم نقل المصابين الى مستشفى السنبلاوين العام ، وجاري تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فيما تكثف الأجهزة الأمنية من البحث لضبط المتهم المتورط في الحادث.