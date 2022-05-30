اجتماع رفيع المستوى بدمياط لبحث تنفيذ مشروع التطوير الحضرى لـ 4 مدن بالمحافظة

دمياط - معتز الشربينى

بحثت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والمهندس خالد صديق الرئيس التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية، والمهندس علاء عبد الفتاح رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى الخطوات الأولية لتنفيذ مشروع التطوير الحضرى التشاركى بمدن دمياط وكفر سعد وعزبة البرج ورأس البر، وذلك خلال اجتماع موسع عُقد اليوم مع الدكتورة سحر عطية استشارى المشروع، والدكتورة سلمى يسرى مديرة برنامج التطوير الحضرى ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat ورؤساء الوحدات المحلية للمدن الأربعة وقطاعات المرافق ومديرى التخطيط العمرانى والإدارات الهندسى.

وتناول الاجتماع، استعراض شامل للمخطط العام لإعداد المشروع ومراحل وخطوات التنفيذ وفقا لعدد من المؤشرات بعد دراسة كافة المحاور المُتعلقة بطبيعة تلك المناطق وكذلك موقف البنية الأساسية والخدمات بها وكذلك عرض آلية العمل بمنظومة استخدامات الأراضى المتاحة وسُبل الاستغلال الأمثل للإمكانات بالمدن المدرجة بالمشروع وأيضا تحديد مناطق التنمية والتطوير، لتحقيق الهدف من المخطط الذى تم إطلاقه بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والهيئة العامة للتخطيط العمرانى لتحسين معايير التطوير العمرانى وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وكذا تطوير المناطق السكنية القائمة ووضع خطة تتضمن تحديد الرؤى المستقبلية للامتدادات العمرانية...

وقالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم وضع استراتيجية محددة فى ضوء البيانات الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية والمؤشرات الصحية والخدمية بمدن دمياط وكفر سعد ورأس البر وعزبة البرج، وذلك للوصول إلى أفضل معايير لتنفيذ المشروع، والاستغلال الامثل للموارد مما يحقق الخروج بمخطط شامل يتضمن ملامح التطوير لكافة الخدمات بتلك المناطق طبقا للأولويات، مشيرة إلى أنه تم بحث كافة محاور الخطة للبدء فى التنفيذ على أن يتم العمل بالتوازى..

كما أشادت " الدكتورة منال عوض "، بما تم تحقيقه من تعاون وثيق مع صندوق التنمية الحضرية والهيئة العامة للتخطيط العمرانى وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والذى أثمر عن الإعداد الجيد للمشروع.