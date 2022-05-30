ابن ضحية العياط يكشف كواليس العثور على جثة والده: غارق فى دمائه ومضروب بفأس

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال ابن المجنى عليه "مسن"، تم العثور على جثته مقتولا داخل مخزن ملكه فى إحدى قرى العياط، وذكر أن والده كان بقطعة الأرض الزراعية الخاصة به، وشعر بالقلق تجاهه، نتيجة عدم عودته إلى المنزل فى موعده المعتاد، فتوجه إلى الأرض الزراعية وبحث عنه، حتى عثر عليه غارقا فى دمائه، بمخزن فى الأرض خاص بالماشية، وبجواره فأس ملطخة بالدماء، تعرض للضرب بها على رأسه.

ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف هوية المتهم، من خلال فحص عددا من المشتبه بهم، خاصة من السابق اتهامهم فى قضايا سرقة، والمسجلين خطر.

وأنهى مجهول حياة مسن، بضربه بفأس على رأسه، داخل مخزن خاص بحظيرة ماشية ملكه، بإحدى قرى العياط، وفر هاربا، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف هوية مرتكب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة العياط بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص، بخزن فى إحدى القرى، انتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وتم العثور على جثة الضحية، فى العقد السادس من عمره، مصاب بجرح كبير برأسه، نتيجة تعرضه لاعتداء بضربة فأس.

وأشارت تحريات رجال المباحث أن المجنى عليه تم قتله داخل مخزن ملكه خاص بحظيرة ماشية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، وهوية الجانى، وباشرت النيابة التحقيق.