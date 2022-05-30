إنتاج البيض يواجه أزمة فى بريطانيا.. ارتفاع التكاليف وراء خفض أعداد الدواجن

كتبت ريم عبد الحميد

تواجه بريطانيا أزمة تتعلق بإنتاج البيض، تهدد بمزيد من رفع سعره أمام المستهلكين، الذين يعانون بالفعل من ارتفاع كافة أسعار السلع الأساسية، فى ظل موجة تضخم عالمية.

وكانت صحيفة الجارديان البريطانية قد ذكرت، أن المستهلكين يمكن أن يواجهوا ارتفاعا فى أسعار البيض، مع خفض المزارعين فى بريطانيا لأعداد الدواجن، فى ظل ارتفاع التكاليف وهامش الربح غير الكاف.

وذكرت الصحيفة، أن عدد الكتاكيت التي وضعها منتجو البيض فى إبريل، انخفض بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق، وفقا لأحدث الأرقام الحكومية. وكان مزارعو البيض يحذرون منذ أشهر من أن موجة مد وجزر من ارتفاع التكاليف فى التغذية والطاقة والعمالة والتعبئة لم تنعكس فى أسعار التجزئة.

وانتقدوا المتاجر لتجاهل التحذيرات الصناعية، حيث قال أحد المنتجين الأساسيين فى معرض الدواجن والخنازير البريطاني الأسبوع الماضى إنه يتوقع نقصا فى البيض فى وقت لاحق هذا العام نظرا للخفض فى عدد البيض الذى وضعته الدواجن.

وتؤكد بيانات الحكومة البريطانية انخفاضا فى إعادة تكديس المنتجات لأسرابهم بالطيور الجديدة. وانخفض عدد البيض الذى تضعه المفرخات بشكل كبير فى إبريل، ووصلن نسبة الإنخفاض إلى 35% مقارنة بالعام السابق. ويشير عدد الكتاكيت لتى يضعها منتجو البيض إلى عدد البيض الذى سيكون متاحا للمستهلكين فى الأشهر المقبلة.

من ناحية أخرى، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" إن سعر الدجاج يواجه ارتفاعا فى بريطانيا، ويقول القائمون على تلك الصناعة إن الحرب فى أوكرانيا وأسعار الطاقة إلى جانب بريكست جميعها تجعل الأسعار أكثر ارتفاعا.