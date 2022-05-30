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إطلالة ساحرة.. ممشى مدينة أسوان الجديدة بطول 6 كيلو مترات وتكلفة مليار جنيه

الإثنين، 30 مايو 2022 12:00 ص
إطلالة ساحرة.. ممشى مدينة أسوان الجديدة بطول 6 كيلو مترات وتكلفة مليار جنيه الممشي السياحى بأسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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يقدم "اليوم السابع" ألبوما مصورا لممشى أسوان الجديدة فى أقصى صعيد مصر بعد أعمال التطوير والإنشاء التى تمت فى هذا المكان بتكلفة تتخطى المليار جنيه، والذى تنفذه وزارة الإسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويمتد ممشى أسوان الجديدة، بطول 6 كيلو متر منها 4200 متر جنوب كوبرى أسوان المعلق و1800 متر شمال كوبرى أسوان المعلق ويضم مشايات وأماكن ترفيهية للمتنزهين ومحلات ومولات تجارية ومقاعد خشبية واستراحات مطلة على النيل مباشرة.

ويعد الممشى السياحى لمدينة أسوان الجديدة، أحد مشروعات الشريط النهرى المطلة على النيل، والتى تضم منطقة فيلات بإجمالى 66 فيلا ومسرح مكشوف يتسع لنحو 3 آلاف متفرج وجاهز لاستضافة الفاعليات الفنية والرياضية والثقافية المختلفة.

الممشي السياحى بأسوان (1)
 

 

الممشي السياحى بأسوان (2)
 

 

الممشي السياحى بأسوان (3)
 

 

الممشي السياحى بأسوان (4)
 

 

الممشي السياحى بأسوان (5)
 

 

الممشي السياحى بأسوان (6)
 

 

الممشي السياحى بأسوان (7)
 

 

الممشي السياحى بأسوان (8)
 

 

الممشي السياحى بأسوان (9)
 

 

الممشي السياحى بأسوان (10)
 

 

الممشي السياحى بأسوان (11)
 

 

سحر الطبيعة الخلابة بأسوان (1)
 

 

سحر الطبيعة الخلابة بأسوان (2)
 

 

سحر الطبيعة الخلابة بأسوان (3)
 

 

سحر الطبيعة الخلابة بأسوان (4)
 

 

سحر الطبيعة الخلابة بأسوان (5)
 

 

سحر الطبيعة الخلابة بأسوان (6)
 

 

شروع ممشى أسوان الجديدة بانوراما سياحية فى صعيد مصر (1)
 

 

شروع ممشى أسوان الجديدة بانوراما سياحية فى صعيد مصر (2)
 

 

شروع ممشى أسوان الجديدة بانوراما سياحية فى صعيد مصر (3)
 

 

شروع ممشى أسوان الجديدة بانوراما سياحية فى صعيد مصر (4)
 

 

شروع ممشى أسوان الجديدة بانوراما سياحية فى صعيد مصر (5)
 

 

شروع ممشى أسوان الجديدة بانوراما سياحية فى صعيد مصر (6)
 

 

شروع ممشى أسوان الجديدة بانوراما سياحية فى صعيد مصر (7)
 

 

مدينة أسوان الساحرة (1)
 

 

مدينة أسوان الساحرة (2)
 

 

مدينة أسوان الساحرة (3)
 

 

مدينة أسوان الساحرة (4)
 

 

مدينة أسوان الساحرة (5)
 

 

مدينة أسوان الساحرة (6)
 

 

مدينة أسوان الساحرة (7)
 

 

مدينة أسوان الساحرة (8)
 

 

مدينة أسوان الساحرة (9)
 

 

مدينة أسوان الساحرة (10)
 

 

مدينة أسوان الساحرة (11)
 

ممشى اسوان الجديدة

وزارة الاسكان

مدينة اسوان الجديدة

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

اخبار المحافظات

اخبار مصر


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