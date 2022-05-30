اليوم السابع
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الإثنين، 30 مايو 2022 02:51 م
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إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالمنيا

الإثنين، 30 مايو 2022 02:22 م
إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالمنيا حادث - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار

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أصيب 7 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعي القاهرة، أسوان  وتحرر محضر بالوا قعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أجرة بالطريق الزراعي القاهرة،  أمام قرية المحرص بملوى جنوب المنيا

وبالانتقال  تبين إصابة 7 أشخاص وافادت التحريات الأولية ان سبب الحادث السرعة الزائدة التى أدت إلى اختلال عجلة القيادة بيد السائق، واسفر الحادث عن إصابة 7أشخاص بإصابات متنوعه ما بين سحجات وكدمات وكسور

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث ليسير  حركة السير بالطريق الزراعى اوتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي.


 


ملوى

انقلاب ميكروباص

ادارة المرور

اخبار المنيا

محافظة المنيا


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