إزاي تستمتع بالبحر فى الغردقة.. اعرف أهم 3 ألعاب مائية فى البحر الأحمر.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

يقبل على المحافظات السياحية خلال فصل الصيف، اعداد كبير من المصطفين، من المحافظات المختلفة، يحاول المصطفين الاستمتاع بأوقاتهم علي الشواطئ خلال الاجازة، في محافظة البحر الأحمر وخاصة في مدينة الغردقة هناك 3 العاب بحرية مثيرة ومستمتع بجانب الاكوا بارك التي تضمها اغلب الفنادق.. اعرف تلك الالعاب في المعلومات الآتية.

- الباراشوت

خلي لعب مائية عبارة عن بارشوت مربوط بلنش سياحي صغير " سبيد " يرتفع الي مسافات بعيدة فوق سطح البحر يمكن من خلالها مشاهدة معالم مدينة الغردقة من ارتفاع واللنشات السياحية المختلفة وذلك بعد ارتداء الممارس الالعاب لايف جاكت حفاظا علي سلامته .

البنانا

لعبة مائية شهيرة بالغردقة عبارة عن مطاط كبير ممتلأ بالهواء يشبه الموزه ويطلق عليه البنانه بها قفازات للامساك بها يسحبها لنش سريع ويحاول اسقاط من علي متنها في جو مثير وممتع .

الصوفا او السجادة

هي ايضا نوع من الالعاب المائية المثيرة والممتع التي تسحبها ايضا لنش سياحي سريع ويحاول من خلالها اسقاط من متنها في الماء ويمكن ان يستقلها ثلاث افراد وتختلف تكلفتها من مكان لاخر وحسب المدة .

كما تضم الغردقة رحلات بحرية ممتعه المصطفين في فصل الصيف والتي يقبل عليها الاجانب بكثافة منها رحلات الجزر المختلفة وكذلك رحلات الغوص والسنوركلنج والغواصة الشهيرة وغيرها من الرحلات مثل السفاري البحري .



البراشوت من الالعاب البحرية الشهيرة



شوف الغردقة من فوق بالبرشوت