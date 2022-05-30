إزالة فورية لحالة تعدٍ بالردم على مخر سيل طرة بمحافظة القاهرة

كتبت ـ أسماء نصار

أصدر الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية و الرى ، توجيهاته للأجهزة المختصة بالوزارة للتعامل مع حالة تعدٍ على مخر سيل طرة بمحافظة القاهرة وإزالتها بشكل فوري.

وقامت أجهزة الوزارة المعنية بالتعامل الفوري مع هذا التعدى وإزالته، مع مواصلة العمل ليلاً لإتمام عملية الإزالة.

وأكد الدكتور عبد العاطى على ضرورة الحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون وجود أي عوائق أو أعمال ردم ، نظراً لخطورة وجود مثل هذه العوائق في تجمع مياه السيول أمام هذه العوائق، الأمر الذى يؤدى لارتفاع منسوب المياه بالمخر، والتسبب في غرق الأراضى المحيطة به، وما يمثله ذلك من خطورة داهمة على المواطنين والمنشآت.

أشار عبد العاطى إلى الدور الهام الذى تقوم به أعمال الحماية التي نفذتها الوزارة لحماية الأفراد والمنشآت من الآثار التدميرية للسيول، حيث قامت الوزارة بإنشاء 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول ، والتى وفرت الحماية اللازمة من أخطار السيول للمواطنين وحماية مدن ومنشآت سياحية وقرى بدوية وتجمعات وطرق وخطوط إتصالات وغاز ومياه وكهرباء وأبراج كهرباء تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الجنيهات ، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والتى يمكن إستخدامها من التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة لإستخدامات الشرب والرعى.

وتؤكد وزارة الموارد المائية والرى على استمرارية المتابعة والرصد لكافة أشكال التعديات على المجارى المائية ومخرات السيول والتعامل الفوري معها لضمان الحفاظ على المناسيب الآمنة بها، وتحقيق الحماية للمواطنين والمنشآت.