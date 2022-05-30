إحلال وتجديد وتوسعات بشبكات الجهد المتوسط لقطاع الكهرباء بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أنه تم إحلال وتجديد وتوسعات بشبكات الجهد المتوسط لقطاع الكهرباء بتكلفة 10 ملايين و575 ألف جنيه لدعم القرى والمراكز بالطاقة الكهربائية اللازمة.



جاء ذلك بالتعاون بين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، و الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واشراف المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وتوجيهات المهندسة غادة أبو كيله، وكيل وزارة الكهرباء، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياة أفضل للمواطن. وقد تم مراعاة أن يكون التنفيذ وفقاً للمواصفات الفنية.



وأضاف المهندس محمد عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بالمحافظة، لتحسين الخدمة للمواطنين وضمان استمرارية الكهرباء وعدم انقطاعها تم استكمال إحلال مغذيات (1,3,4,7) بـ 1045كم كابلات متوسط بمدينة كفرالشيخ، بتكلفة 924 ألف جنيه، وتم إحلال كابلات مغذى دخول سيدى غازى 7,2كم كابلات متوسط بتكلفة 3,819 مليون جنيه، كذا إحلال بداية مغذى منشأة الصفا بـ 1,5 كابلات متوسط بتكلفة مليون جنيه، وإحلال كابل مغذى المرابعين بـ 1,5 كم كابلات متوسط بتكلفة 1,254 مليون جنيه، بالإضافة إلى إحلال موصلات مغذيات كفر الطايفة والرملة بـ 3,9 كم كابلات متوسط بتكلفة 260 ألف جنيه، بقرى شرق كفرالشيخ.



وأوضحت المهندسة غادة ابوكيلة وكيل، وزارة الكهرباء بكفرالشيخ، بناءً على ماتم ذكره يتم إستكمال إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط لدعم القرى والمراكز بالكهرباء تم إحلال كابلات حمراء بمنطقة القنطرة ب2,5كابلات متوسط بتكلفة 2,526 مليون جنيه، وإحلال كابل معدية رشيد بكمية 1,55م كابلات متوسط بتكلفة 73 ألف جنيه بقرى مطوبس، وتم إنشاء كابل مغذى منشية الشرقية للربط بين منشية الشرقية والغربية بطن موصلات متوسط بتكلفة 486 ألف جنيه بقرى غرب كفرالشيخ، بالإضافة إلى تخفيف الحمل من مغذى محلة القصب بطن موصلات متوسط و 350م كابلات متوسط بتكلفة 223 ألف جنيه بقرى غرب كفرالشيخ.