إحالة أوراق عامل للمفتى لقيامه بقتل آخر فى البلينا جنوب سوهاج

قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم، وهادى هائل هريدى، وأمانة سر خالد سلامة بإحالة أوراق عامل لفضيلة مفتى الجمهورية، لإبداء الرأى بشأنه لاتهامه بقتل عامل بمركز البلينا.

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر نوفمبر من عام 2015 دائرة مركز البلينا، عندما وجهت النيابة للمدعو ع. م تهمة قتل المجنى عليه ح. خ مع سبق الإصرار والترصد بمساعدة زوجة المجنى عليه، حيث أتفقا على قتله حيث قامت بوضع أقراص دوائية فى كوب الشاى الذى احتساه لشل مقاومته مما أصابه بالوهن وانقض عليه المتهم بخنقه مستخدما "شال" ولفه بقوة وعنف قاصدا قتله فأدى ذلك لاختناقه ووفاته، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.

يذكر أن محكمة جنايات سوهاج بجلستها بإحالة أوراق "جورج.س" 26 سنة عامل إلى فضيلة المفتى وحددت جلسة اليوم الثانى من دور شهر أغسطس للنطق بالحكم.

حيث قام المتهم فى 6/6/2021 بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج بقتل والده عمدا مع سبق الإصرار والترصد وقتل أمال. ر. ن ومارينا. س. ى والطفل أباكير. م. س والطفلة إنجى. م. س وعزيزه. ر. ن. ف مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهم وأعد لهذا الغرض ساطورا أستخدمه فى ارتكاب الواقعة.