أوكرانيا تعلن استهداف أكثر من 800 منصة روسية إلكترونية

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كشفت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية أن جيش أوكرانيا الإلكتروني استهدف أكثر من 800 منصة روسية إلكترونية تتضمن بنوك وبورصات وخدمات تأمين في غضون أسبوع.



وأوضحت الوزارة - عبر تطبيق تليجرام، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الاثنين - أن "هذا الأسبوع، تمكن جيش تكنولوجيا المعلومات من تسجيل رقم قياسي لعدد الخدمات الروسية على الإنترنت التي تعرضت للهجوم!"، مشيرة إلى أنه في الفترة من 23 إلى 29 مايو، استهدف الجيش الأوكراني أكثر من 800 مصدر روسي عبر الإنترنت، وأن عملاء عدد من البنوك الروسية لم يتمكنوا من استخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وإجراء المعاملات المالية باستخدام الهاتف الذكي.



وأضافت أنه لمقاومة الهجمات الإلكترونية واستئناف العمليات، كان على البورصات الروسية قطع وصول عملائها الموجودين في الخارج.



وعلى غرار البورصات، كان على متجر روستور RuStore الإلكتروني الذي أطلقته روسيا الأسبوع الماضي كبديل لجوجل بلاي، "الاختباء عبر تقنية الحجب الجغرافي التي تقيد الوصول إلى محتوى الإنترنت بناءً على الموقع الجغرافي".



واستهدفت الهجمات الإلكترونية أيضًا خدمات التأمين عبر الإنترنت، مما أدى إلى تعطيلها .



وحثت الوزارة المواطنين على الانضمام إلى الشبكات الاجتماعية للوزارة الرقمية "ليكونوا على دراية بالقتال ضد العدو على الجبهة الرقمية".