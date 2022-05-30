وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام على موقع "تلجرام" وأوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الاثنين أنه "بحلول صباح اليوم 30 مايو 2022، تضرر 687 طفلا في أوكرانيا نتيجة للعملية العسكرية وعلى وجه الخصوص، قتل 243 طفلا وأصيب 444 آخرون".

وأشار البيان إلى أن هذه الأرقام ليست نهائية، إذ يجري العمل في مناطق القتال الفعلي في الأراضي المحتلة والمحررة مؤقتا.. موضحا أن أكبر عدد من الضحايا من الأطفال سجل في منطقة دونيتسك (153 طفلا)، وأنه نتيجة للقصف الروسي اليومي للأراضي الأوكرانية، تضررت 1888 مؤسسة تعليمية، 180 منها دمرت بالكامل.