أمين الفتوى: العشوائية فى إهدار الوقت تصيب القلوب بالشيخوخة

كتب ـ محمود راغب

أعرب الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزواجى بدار الإفتاء، عن سعادته بالمشاركة بفعاليات الموسم الثقافي لجامعة عين شمس، بعنوان " ثقافة الاختلاف وفن الحوار" وذلك بمدرج المحلاوي بكلية الطب.

وكشف أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزواجى بدار الإفتاء، أن من بين سمات الإنسان المعاصر العشوائية، قائلا: "العشوائية فى إهدار الوقت ستجعل قلوبا تشيخ وإدمان السوشيال ميديا ستصيبنا بالشيخوخة".

وتساءل الورداني خلال كلمته قائلا: هل الشارع المصرى يوجد فيه ثقافة اختلاف "؟، مؤكدا أنه بدون ثقافة الاختلاف وفن الحوار لن يكون هناك بناء، قائلا: "ثقافة الاختلاف ضرورة حياتية إذا كنا نريد تغيير حياتنا لتصبح حياة تنموية".

وأكد أمين الفتوى، أن ثقافة الاختلاف وفن الحوار أصبح أمرا ملحا الآن، لافتا إلى أن هناك سبع سمات للإنسان المعاصر منها ما هو مخيف، وأول هذه السمات زادت عندنا الفردانية والتى تصنع الأنانية المجتمعية، وثانى هذه السمات المزاجية فمخاطر الاختلاف تزيد عندما تزيد المزاجية.

وأشار إلى أن من بين هذه السمات للإنسان المعاصر، الإحباط: "زاد الإحباط عند الناس"، مضيفا أن من السمات أيضا يأتى الحساسية خاصة وأننا لدينا إفراط فى الحساسية، قائلا: سنتحول إلى افتراضيين إذا لم نعلى ثقافة الاختلاف والحوار".