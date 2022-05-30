أعمال التنقيب عن الآثار تتسبب في انهيار جزء كبير من منزل بقليوب دون خسائر بشرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط شخص لقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار أسفل منزله بقرية طنان، التابعة لدائرة مركز شرطة قليوب، والتى تسبب فى انهيار جزء كبير من المنزل، دون ثمة إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بتشكيل لجنة من الهيئة العامة للأثار بالقليوبية لمعاينة العقار محل الواقعة، وبيان عما إذا كان الحفر بغرض التنقيب عن الأثار من عدمه، وعما إذا كانت المنطقة محل الواقعة خاضعة لهيئة الآثار.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ بانهيار جزء كبير من منزل بقرية طنان دائرة المركز، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين انهيار جزء كبير من عقار مكون من طابقين بنظام الحوائط الحاملة، بقرية طنان دائرة المركز، وتوصلت التحريات إلى وجود أعمال حفر داخل أحد غرف العقار بالطابق الأرضة بقطر 3 أمتار، وبعمق 8 أمتار، وأرجعت التحريات أن سبب انهيار المنزل هو أعمال الحفر عن الأثار أسفله، كما أن مالك المنزل يقيم بمفرده به.