أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 30-5-2022

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 30-5-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى للمؤشرات، وذلك بعد تراجع دام 4 جلسات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقى 1.026 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 663.540 مليار جنيه.

إيقاف تداول سهمين

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ أم بى للهندسة، المصرية لنظم التعليم الحديثة.

البورصة تربح 1.03 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى للمؤشرات، وذلك بعد تراجع دام 4 جلسات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقى 1.026 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 663.540 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 222.2 مليون ورقة مالية بقيمة 723.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 28.7 ألف عملية لعدد 184 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 59.42% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.69%، والعرب على 15.89% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 48.47% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 51.52%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 3.2 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، 19.6 مليون جنيه، 116.7 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 85.2 مليون جنيه، 56.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22%، ليغلق عند مستوى 10109 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 1729 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 12397 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 4082 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 1737 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 2614 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 3654 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1177 نقطة.

وصعدت أسهم 60 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 43 شركة، ولم تتغير مستويات 81 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بسعر إغلاق 0.427 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.10%.

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 5.360 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.30%.

- العربية لحليج الأقطان بسعر إغلاق 1.398 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.03%.

- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بسعر إغلاق 0.623 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.71%.

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 1.370 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.58%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 4.890 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.60%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 6.160 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.51%.

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 1.763 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.39%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 0.573 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.02%.

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى بسعر إغلاق 0.328 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.81%.