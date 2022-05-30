اليوم السابع
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أستاذة جامعية تتهم شابا بالاعتداء عليها بمدينة 6 أكتوبر

الإثنين، 30 مايو 2022 01:42 ص
أستاذة جامعية تتهم شابا بالاعتداء عليها بمدينة 6 أكتوبر أمن الجيزة
كتب بهجت أبو ضيف

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وجهت أستاذة جامعية، اتهاما لشاب بالاعتداء عليها خلال استقلالها ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر، وتم القبض على المتهم، واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من الركاب  وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من أستاذة جامعية، اتهمت فيه شابا بالاعتداء خلال استقلالها سيارة ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر.
 
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وذكرت مقدمة البلاغ أنها فوجئت بالمتهم يعتدي عليها خلال ركوبها السيارة، وتم الاستماع لأقوال عدد من الركاب، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
 

الاعتداء على أستاذة جامعية

مدينة أكتوبر

امن الجيزة


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