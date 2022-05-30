اليوم السابع
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أبرز نقاط بيان النيابة العامة فى تحقيقات مذبحة مزرعة الريف الأوروبى.. إنفوجراف

الإثنين، 30 مايو 2022 06:37 م
أبرز نقاط بيان النيابة العامة فى تحقيقات مذبحة مزرعة الريف الأوروبى.. إنفوجراف النائب العام المستشار حماده الصاوى - ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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ننشر إنفوجراف عن ملخص قرار النيابة العامة بحبس المتهم بقتل خمسة هم مزارع وابنتاه وحفيداه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، بعدَ ضبطه واستجوابه وإقراره بارتكاب الواقعة، والاستماع لأقوال سبعة شهود، وإجراء المناظرة والمعاينات اللازمة ونلخص قرار النيابة في السطور التالية :

 

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- حبس المتهم بقتل 5 فى قضية "الريف الأوروبى"

-تكليف الأدلة الجنائية برفع الآثار الموجودة بمسرح الجريمة

-النيابة تحرز سكين الجريمة: وتؤكد: إصابات القتلى ما بين ذبحية وطعنية

-التحريات: المتهم بمذبحة الريف الأوروبى كان يشارك القتلى العمل ويقيم معهم

-النيابة تكشف السبب الحقيقى للجريمة: حاول التعدى على المجنى عليها

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-المتهم أمام النيابة: الأب رفض زواجى من ابنته فخططت للاعتداء عليها

-تكليف الطب الشرعى لإعداد الصفة التشريحية للقتلى

-عدم صحة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل حول علاقة المتهم بإحدى المجنى عليهما

-النيابة تحذر من الخوض فى ملابسات جريمة الريف الأوروبى أو غيرها.. وتشدد على ضرورة الالتزام ببياناتها الرسمية


النائب العام

مذبحة الريف الاوروبى

اخبار الحوادث

الشيخ زايد

امن الجيزة


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