500 دراجة كمرحلة أولى.. "الهابيتات والقاهرة" يطلقان مبادرة مشاركة الدراجات

كتب هند المغربي وسيد خلفاوي

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات "، بالتعاون ومحافظة القاهرة، اليوم مبادرة مشاركة الدراجات (Bike-sharing) التي تستهدف الشباب، وأن تكون المدينة بها شبكة كبيرة من نقاط تتوافر بها دراجات للاستخدام العام تدار بتطبيق على الموبايل وبأسعار منخفضة، وهذا ما سوف يتم إعداده في وسط البلد وجاردن سيتي والزمالك كبداية بأسطول من 500 دراجة، يتم تتبعها بالـGPS موزعين على 45 محطة في أماكن استراتيجية، بما في ذلك بالقرب من محطات المترو ومقاصد الشباب المختلفة، جاء ذلك بحضور محافظ القاهرة وأحمد ضرغامي مدير المشروع تحت رعاية الدكتورة رانيا هدية مدير مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات موفق بيان الأمم المتحدة

وأوضح بيان المنظمة أنه يقوم أساس النظام للدراجات على استخدام الدراجة كوسيلة مواصلات للمسافات والوجهات القصيرة أو إلى أقرب أماكن لوسائل المواصلات الأخرى بدلاً من الأعتماد على السيارات والازدحام المروري بالاضافة الي التمتع بصحة جيدة نتيجة استخدام الدراجات بشكل يومي.

وأضاف البيان كما يتيح النظام للمستخدمين برنامج على الموبايل لإيجاد أقرب محطة دراجات لاستخدامها للوصول الي أقرب محطة وصول قريبة من وجهة المستخدم وتكون عملية أستخدام وإعادة الدراجة من خلال القفل الذكي الذي يتواصل مع برنامج الموبايل لبدء الرحلة وفتح القفل عند الإستخدام والتأكيد من إغلاق القفل عند إنهاء الرحلة في محطة الوصول.

واضاف البيان أن محطات الدراجات متفرقة في أنحاء وسط البلد بالقرب من أماكن التجمعات مثل مواقف المواصلات الأخرى والمولات والشوارع الحيوية وما بينهما لتكون شبكة متصلة تتيح لكل المستخدمين سهولة العثور على محطة بداية ونهاية الرحلة، وتضم محطة كبيرة رئيسية تحتوي على 28 دراجة ومحطة متوسطة تحتوي على 18 دراجة ومحطة صغيرة تحتوي علی 10 دراجات.