اليوم السابع
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40 مشروعا تتأهل للمرحلة النهائية بمسابقة رواد الأعمال للشباب والفتيات فى أسوان

الأحد، 29 مايو 2022 06:15 م
40 مشروعا تتأهل للمرحلة النهائية بمسابقة رواد الأعمال للشباب والفتيات فى أسوان مسابقة رواد ورائدات أعمال أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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انطلقت بمحافظة أسوان، اليوم الأحد، المسابقة الخامسة لرواد ورائدات أعمال أسوان، وبلغ عدد المشروعات التى تأهلت للمرحلة النهائية، 40 مشروعا مقدما من شباب وفتيات أسوان، ممن يخططون لتأسيس مشروعاتهم والفوز بجوائز مالية تصل إلى 50 ألف جنيها للمشروع الواحد، بإجمالى جوائز مالية قدرها 500 ألف جنيه لأفضل المشروعات المتنافسة فى المسابقة.

وقالت دكتورة حنان الجندى، مديرة عام مؤسسة أم حبيبة، أن كل متسابق ومتسابقة وصل للمرحلة النهائية هو فائز ومن الممكن أن يتم شراكات بين المشروعات الناشئة لتوسيع وتكبير المشروعات، ويقوم المشاركون والمشاركات الذين وصلوا لمرحلة التصفيات النهائية للمسابقة بعرض مشروعاتهم أمام لجنة التحكيم والتى تضم عددا من المختصين والخبراء فى مجال ريادة الأعمال وإدارة المشروعات.

وأضافت الدكتورة حنان الجندى، بأن المشروعات المشاركة بالمسابقة تنوعت ما بين القطاع الخدمى، والصناعى، والرقمى، والزراعى بالإضافة إلى عدد من المشروعات فى المجال الفنى والحفاظ على التراث ومشروعات أخرى فى مجال المشروعات الصديقة للبيئة.


مشروعات

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