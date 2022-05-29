يوم تثقيفي وترفيهي للأطفال ذوي الهمم والأيتام بكلية التربية الرياضية بأبو قير

الإسكندرية أسماء على بدر

استضافت كلية التربية الرياضية بأبو قير، بمحافظة الإسكندرية، مجموعة من الأطفال ذوى الهمم، والأطفال الأيتام، بهدف دعمهم ودمجهم فى الحياة الطبيعية، من خلال تقديم كل سبل الرعاية والاهتمام.

وأشار الدكتور محمد عبد الحميد بلال عميد الكلية، أن اليوم شهد تنفيذ برنامج شامل متنوع للأطفال تحت إشراف الدكتور مهاب عبد الرزاق، وكيل الكلية لشئون لخدمة المجتمع والبيئة، شاركت فيه مكتبة الكلية بالعديد من الأنشطة ما بين نشاط استماع لقصص قصيرة لترسيخ مجموعة من القيم الاخلاقية الحسنة للطفل، وأنشطة رسم وتلوين، ومجموعة من الألعاب التعليمية المختلفة التي تعتمد على تحفيز بصر الطفل وتحفيز الذاكرة.

كما تم ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة وبعض المسابقات بملاعب الكلية، وتقديم عرض مسرح العرائس ونشاط فنى.