وفد اتحاد عمال مصر يشارك فى مؤتمر العمل الدولى بجنيف

كتبت آية دعبس

شارك الوفد العمالي المصري برئاسة سعيد النقيب اليوم الأحد في اجتماع فريق العمال الدولي ،المنعقد للتنسيق العمالي خلال الدورة الـ110 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف ، والتي بدأت فعالياتها أمس الأول الجمعة وتنتهي يوم 11 يونيه المقبل، وتنظمه منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة كل عام بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب يمثلون 186 دولة عضوًا بمنظمة العمل الدولية بوفدها الثلاثي الذين يمثلون "الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال".. ويضم الوفد أيضا قيادات من اتحاد عمال مصر: عيد مرسال، وإبراهيم هيكل، وأحمد الدبيكي، وكارولين سمير.

ومن المقرر أن يلقى النقيب خلال المؤتمر الدولي كلمة "عمال مصر" والتي سوف تتضمن دور عمال مصر ومطالبهم، والتحديات التي تواجه عالم العمل والعمال حول العالم جراء التحديات الراهنة التي تهدد العالم أجمع، وتسببت في رفع نسبة البطالة العالمية وفقدان الملايين لوظائفهم، وللحماية الاجتماعية، ورصد دور الدولة المصرية بكل مؤسساتها الوطنية تنسيقا مع ممثلي العمال، في مواجهة تلك التحديات وتوفيرها لبرامج الحماية الاجتماعية خاصة للعمالة غير المنتظمة.

بالإضافة إلى التشريعات التي يشارك فيها ممثلي العمال والتي تهدف إلى تحقيق التوازن في علاقات العمل وترسيخ مبدأ الحوار الاجتماعي، وتوعية العمال بواجباتهم، وبحقوقهم المشروعة، وإضافة إلى المشروعات القومية التي توفر فرص العمل وتخدم عملية التنمية، والتأكيد أيضا على مشاركة الملايين من العمال في الانتخابات العمالية الجارية الآن، والتي تشهدها البلاد من أجل تنظيم عمالي بإرادة العمال يعبر عن آمالهم وآلامهم .