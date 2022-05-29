وزير خارجية الصين يبحث مع رئيسة وزراء ساموا تغير المناخ والجائحة

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التقى وزير الخارجية الصيني وانج يي برئيسة وزراء دولة ساموا ، فيامي نيومي ماتافا؛ في إطار جولته في دول جزر جنوب المحيط الهادئ.

وذكر بيان صحفي صادر عن حكومة ساموا - أوردته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - أن وانج وفيامي ناقشا تغير المناخ وجائحة كوفيد-19 والقضايا الأمنية، ووصف البيان الصين بأنها شريك إنمائي رئيسي لساموا يوفر تطوير البنية التحتية في قطاعات الصحة والتعليم والإدارة العامة، وتنمية الموارد البشرية، وتطوير الرياضة، والتعاون التقني في قطاع الزراعة.

وأضاف البيان أن الجانبين وقعا اتفاقية تعاون اقتصادية وتقنية، وشهادة تسليم لمركز فنون وثقافة وحديقة الصداقة الصينية-الساموية، وتبادل خطابات لمختبر بصمات للشرطة.

وتعد زيارة وانج إلى ساموا محطته الثالثة من جولته التي تهدف إلى تعميق العلاقات الصينية بدول جزر المحيط الهادئ، والتي استهلها الخميس الماضى بزيارة جزر سليمان، ثم دولة كيريباتي، وصولا مساء أمس الجمعة إلى ساموا، ومتوجها منها اليوم إلى جزر فيجي.