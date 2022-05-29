وزير العدل يفتتح متحف مقتنيات سرايا الحقانية بالإسكندرية الخميس المقبل

الإسكندرية - أسماء على بدر

يفتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، متحف مقتنيات سرايا الحقانية بمحكمة الاستئناف وذلك الخميس القادم، بحضور مجلس القضاء ورؤساء محاكم الإسكندرية.

ويضم المتحف مقتنيات وزارة العدل فى أشهر القضايا منها قضية ريا وسكينة، وصور نادرة ومحاضر ومستندات أصلية لأشهر القضايا فى التاريخ، والتى كانت متواجدة فى مبنى سرايا الحقانية القديمة، وتم نقلها إلى متحف بمحكمة الاستئناف للحفاظ على هذه المقتنيات.

يذكر أن هذه المقتنيات قديمة، وكانت متواجدة فى محكمة الحقانية وهى أقدم محكمة شهدت أكبر المحاكمات فى التاريخ وحرصت وزارة العدل الحفاظ على هذه المقتنيات النادرة ووضعها فى متحف وحمايتها .