وزير الداخلية الفرنسى يستنكر اقتحام المشجعين البريطانيين لملعب فرنسا

أ.ش.أ

استنكر وزير الداخلية الفرنسي "جيرالد دارمانين" محاولات العديد من المشجعين البريطانيين اقتحام ملعب فرنسا (ستاد دو فرانس) ، الذي استضاف المبارة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين فريقي ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسبانى.

وأضاف الوزير "دارمانين" في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد، إن آلاف المشجعين البريطانيين الذين ليس لديهم تذاكر أو بتذاكر مزورة حاولوا اقتحام الملعب مستخدمين في كثير من الأحيان القوة المفرطة.

واعرب وزير الداخلية، في التغريدة مرفقة معها صورة له مع وزير الرياضة الفرنسي "أميلي أوديا كاستيرا" بمقر الأمن في ستاد دو فرانس ، عن امتنانه لرجال الشرطة وقوى الأمن والنظام في فرنسا التي تصرفت في هذا الوضع الصعب.

من جانبها، أكدت الشرطة في فرنسا أنه تم اعتقال 68 شخصا بينهم باعة تذاكر مزورة قرب الاستاد كان مع أحدهم نحو خمسين تذكرة مزيفة.

وتوج فريق ريال مدريد بلقب بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على حساب ليفربول بعد الفوز بهدف نظيف، في المباراة النهائية التي جرت بينهما أمس السبت، على ملعب "فرنسا" الدولي، وتسببت أعمال الشغب في تأخر المباراة 37 دقيقة.