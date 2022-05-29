وزير الخارجية: مصر مستمرة فى دعمها الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى

كتب أحمد جمعة

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، الأحد، الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، لبحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والتأكيد على استمرار مصر في دعمها الراسخ للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".

كان وزير الخارجية سامح شكري، قد تلقى السبت، اتصالاً هاتفياً من نظيره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث تم تناول مجمل أُطر علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وعدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد خلال الاتصال على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين إزاء ملفات العلاقات الثنائية المختلفة والقضايا محل الاهتمام، والسعي لمواصلة تعزيزها في ضوء العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاتصال تناول أبرز المستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية، فضلاً عن تداعيات الأزمات الدولية الجارية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في دول العالم، وضرورة العمل المشترك للحد من تبعاتها.

كما تم الاتفاق بين الوزيريّن على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة حول كافة القضايا التي تحظى باهتمام مصر والولايات المتحدة.