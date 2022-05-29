وحذر سلام من عدم الالتزام أو التلاعب بقصد احتكار المواد الغذائية والسلع بأصنافها كافة بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.



وشدد على أن مديرية حماية المستهلك وكل أجهزة الرقابة في الوزارة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، ستطلق دورياتها للتفتيش والمراقبة، وستتخذ كل الاجراءات الردعية والعقابية المشددة للغاية بحق كل من تسوله نفسه التلاعب بالأمن الغذائي للبنانيين.



وانخفض سعر صرف الدولار بالسوق غير الرسمية في يوم واحد حوالي 10 آلاف ليرة لبنانية ليصل متوسط سعر الصرف اليوم إلى 28 ألف ليرة لكل دولار بعدما سجل أمس 38 ألف ليرة لكل دولار قبل أن يبدأ في الانخفاض الحاد بعد قرار لمصرف لبنان المركزي بالسماح لجميع المواطنين بالحصول على الكميات التي يحتاجونها من الدولارات بدء من يوم الاثنين بسعر منصة صيرفة الرسمية والتي بلغ متوسط السعر عليها أمس 24600 ليرة لكل دولار.



ورغم التراجع الكبير في سعر الصرف إلا أن أسعار السلع والخدمات لم تتراجع بالشكل المطلوب بعد ارتفاعها الكبير خلال الأيام الماضية بالتزامن مع الارتفاع التدريجي للدولار من 27 ألف ليرة في منتصف الشهر الجاري إلى أن وصل 38 ألف ليرة أمس/الجمعة/.