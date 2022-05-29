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وزارة الصناعة تشكل لجنة لدعم صناعة السجائر والدخان

الأحد، 29 مايو 2022 12:58 م
وزارة الصناعة تشكل لجنة لدعم صناعة السجائر والدخان سجائر - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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قررت وزارة الصناعة والتجارة تشكيل لجنة دعم صناعة الدخان والسجائر المنشأة بموجب قرار وزير الصناعة رقم 414 لسنة 1986 ولمدة عامين على النحو التالي، باختصار ابراهيم صبحي السامرائي رئيس الشعبة العامة للسجائر والدخان وهاني امان العضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان.
 
كما تضم اللجنة عمرو عبد الرحمن محمود رئيس مجلس إدارة مصنع أدخنة الدفراوي وأحمد فتحي التلاوي  من شركة أدخنة الوردة ومحمد عمر أحمد خليل من مصنع ابو تيح الأدخنة.
 
وجاء في القرار أن اللجنة تجتمع مرة على الأقل كل شهر وتختص بوضع السياسية التنفيذية لصناعة الدخان والسجائر والإشراف على وسائل صرف حصيلة الرسوم وأبواب الصرف والتحقيق من الاغراض المخصص لها.
 
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لجنة الدخان


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