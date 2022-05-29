والد ميجان ماركل يغادر المستشفى بعد خمسة أيام من إصابته بسكتة دماغية

كتب: إيهاب محمد

غادر والد دوقة ساسكس المستشفى الليلة الماضية، بعد خمسة أيام من إصابته بجلطة دماغية - وأرسل على الفور أطيب تمنياته إلى الملكة اليزابيث بمناسبة اليوبيل البلاتينى ، وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

قال توماس ماركل، 77 عامًا، المنفصل عن ميجان:"أشعر بالامتنان الشديد وأعرف كم أنا محظوظ لكوني على قيد الحياة، أريد أن أشكر الجميع، وخاصة الأطباء والممرضات الرائعين الذين أنقذوا حياتي، هم ملائكة".



التقرير وفقا لديلى ميل

وأضاف: "لقد تأثرت بشدة برسائل الحب التي تلقيتها من جميع أنحاء العالم، لقد كان الناس طيبون جدا لا أستطيع التحدث الآن، لكنني أعمل بجد وسأشكر الناس بشكل لائق عندما أستطيع ذلك".

يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه التقارير إلى أن والد ميجان ماركل تعرض لسقوط خطير في الأيام التي سبقت إصابته بالسكتة الدماغية.



صورة قديمة لوالد ميجان ماركل



والد ميجان ماركل

توماس، الذي كان يستعد للاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة في المملكة المتحدة، أخبر صديقه توم باور أنه "سقط ولكن لحسن الحظ، أخذني بعض الأشخاص الطيبين من على الرصيف ".

كان السيد ماركل يخطط للسفر إلى المملكة المتحدة هذا الأسبوع للاحتفال باليوبيل البلاتيني في نهاية الأسبوع المقبل، لكن السكتة الدماغية، والتي تركته محدودة الكلام، أجهضت الرحلة.

كتب على سبورة بيضاء بقلم فلوماستر، قال :"أردت أن آتي لأقدم تحياتي للملكة. أتمنى لها يوبيلاً سعيداً وسنوات عديدة أخرى"

كانت السكتة الدماغية الحادة ناجمة عن جلطة دموية في الجانب الأيمن من دماغ والد ميجان ماركل، تم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى بالقرب من منزله في روساريتو بالمكسيك، قبل أن يتم نقله في سيارة إسعاف إلى الحدود الأمريكية حيث كانت سيارة إسعاف تنتظر نقله إلى مستشفى في سان دييجو بكاليفورنيا.