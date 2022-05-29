والدة عامل دليفري دهسته سيارة تسير عكس الاتجاه: ملحقش يفرح بعروسته الشهر الجاي

كتب بهجت أبو ضيف

ذكرت والدة عامل الدليفري، ضحية قائد سيارة يسير عكس الاتجاه، تسبب في مصرعه، أعلى كوبري القصبجي في منطقة المنيب بالجيزة، خلال توصيل الضحية أحد الطلبات لعميل بالمطعم، الذي يعمل به، أن ابنها عقد كتب كتابه على عروسه رابع أيام عيد الفطر، وكان يستعد للزواج الشهر القادم، وخلال عمله ليلا، اصطدم به قائد سيارة ملاكي يسير عكس الاتجاه، أعلى كوبري القصبجي بمنطقة المنيب.

أضافت أن ابنها "عمر" قضى عدة أيام بالمستشفى، نتيجة إصابته بكسر بالجمجمة، ونزيف، بالإضافة إلى عدة كسور بجسده، وتم إجراء عملية جراحية له، إلا ان حالته الصحية تدهورت، وفارق الحياة.

وطالبت والدة الضحية، بمحاسبة قائد السيارة المتهم، وسرعة إحالته إلى المحاكمة، والقصاص منه، بعد أن تسبب في فقدان ابنها، قبل حفل زفافه بشهر، وحرمه من الفرح بعروسه.

من جانبه كشف شقيق الضحية كواليس وتفاصيل الحادث، فذكر أن المجني عليه "عمر" خلال عمله في توصيل طلب لأحد زبائن المطعم، الذي يعمل به، وخلال نزوله من كوبري القصبجي بالمنيب، فوجئ بسيارة ملاكي تسير عكس الاتجاه تصطدم به.

أضاف شقيق الضحية، أن المتهم تركه ينزف وغارقا في دمائه وفر هاربا بسيارته، وتم نقل شقيقه إلى المستشفى مصابا بنزيف وارتجاج بالمخ، وكسور بالجمجمة، وأنحاء جسده، وفقد وعيه في غيبوبة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم عقب ذلك وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

وطالب شقيق المجني عليه، بالحصول على حق الضحية، ومحاسبة المتهم الذي تسبب في إنهاء حياة شقيقه، الذي كان يسعى للقمة عيشه.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة شاب في حادث تصادم بمنطقة المنيب، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات، أنه خلال قيادة شاب دراجة بخارية، أثناء عمله في توصيل الطلبات "دليفري "، فوجىء بسيارة ملاكي تسير عكس الاتجاه تصطدم به، مما أسفر عن إصابته بكسور متفرقة بأنحاء جسده، ونزيف، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تمكن رجال المباحث من القبض على قائد السيارة المتسبب في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.