والدة الأولى على الشهادة الإعدادية بأسوان: ابنتى كانت تحزن لو ضيعت نصف درجة

أسوان عبد الله صلاح

قالت والدة الطالبة هاجر يوسف محمد على، الحاصلة على المركز الأول بالشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان، إن ابنتها كانت حريصة على التفوق منذ صغرها وسبق أن حصدت المركز الأول لأكثر من مرة فى الصفوف السابقة من التعليم.

وأضافت والدة الطالبة المتفوقة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ابنتها كانت تحرص على الوصول للدرجات النهائية فى جميع المواد الدراسية وكانت تحزن عندما يفوتها درجة واحدة أو حتى نصف درجة على الدرجة النهائية لذا هى تحرص على العلامة الكاملة فى كل المواد.

وأوضحت الأم التى تعمل معلمة مادة الدراسات الاجتماعية للمرحلة الابتدائية، بأن والد الطالبة والذى يعمل موظف بالتأمينات الاجتماعية لم يقصر مع ابنته فى شيئ ويلبى كل طلباتها للوصول إلى التفوق، وكذلك الحال بالنسبة لها كوالدتها، خاصة أنها ابنتهم الكبرى ويحرصون على الرعاية والاهتمام بها، مشيرة إلى أن هاجر لديها أشقاء توأم أصغر منها وهما يحيى وسارة من أوائل الشهادة الابتدائية هذا العام، بمدرسة محمد متولى الشعراوى الابتدائية، بالإضافة إلى الشقيقة الصغرى فريدة بالصف الأول الابتدائى.

يشار إلى أن الطالبة هاجر يوسف محمد على، بمدرسة محمد متولى الشعراوى بكوم أمبو محافظة أسوان، حصلت على المركز الأول فى الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان بعد أن حصلت على المجموع النهائى 280 درجة، ومقيمة الطالبة هاجر بمنطقة البيارة التابعة لمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان.