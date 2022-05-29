نيابة المنتزه تطلب التحريات فى غرق صياد أبوقير بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

طلب محامى عام المنتزه المستشار محمود عوف، سرعة تحريات المباحث حول غرق صياد فى منطقة أبوقير بالإسكندرية والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها، وسؤال شهود العيان عن الحادث.

وكانت قد تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال فريق فى منطقة ابوقيرشرق الإسكندرية صباح اليوم بجوار جزيرة نيلسون .

وكان قد تلقى اللواء محمود ابو عمره مدير أمن الإسكندرية بلاغا يفيد بغرق شخص فى منطقة الحوض العائم بعد جزيرة نيلسون شرق الإسكندرية ب10 كم لشخص يدعى عادل محمد حنفي، 48 عاما .

وتم تحريك فريق الانقاذ كما قام فريق غواصى الخير من استخراج التراخيص للمساعدة فى البحث مع الإنقاذ النهرى واستخراج الجثمان .

وتمكنت الإنقاذ النهري من استخراج الجثمان صباح اليوم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ النيابة .