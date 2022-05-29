ننشر مواقيت الصلاة الأحد 29/5/2022 بمحافظات مصر

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.



مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 3:12 ص

موعد صلاة الظهر 11:52 ص

موعد صلاة العصر 28: 3

موعد صلاة المغرب 6:50 م

موعد صلاة العشاء 8:20



الإسكندرية وقت صلاة الفجر 3:12 ص

موعد صلاة الظهر 11:57

موعد صلاة العصر 3:36

موعد صلاة المغرب 6:57 م

موعد صلاة العشاء 8:29 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية وقت صلاة الفجر 3:06

موعد صلاة الظهر 11:48 م

موعد صلاة العصر 3:25 م

موعد صلاة المغرب 6:47 م

موعد صلاة العشاء 8:18 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:08 ص

وقت صلاة الظهر 11:40

موعد صلاة العصر 3:11 م

وقت صلاة المغرب 6:33 م

وقت صلاة العشاء 8:00 م.



مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 3:24 ص

موعد صلاة الظهر 11:46 ص

موعد صلاة العصر 10: 3

موعد صلاة المغرب 6:34 م

موعد صلاة العشاء 7:57