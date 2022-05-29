نظافة القاهرة ترفع تراكمات الرتش بطريق الأوتوستراد والقطامية.. صور

رفعت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة التراكمات الموجودة بطريق الاوتوستراد بقطاع منشأة ناصر المتراكمة من عدة سنوات، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حيث وجه اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة المهندسة رحاب أباظة رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية والمهندس سيد عبد المقصود مدير عام الإنقاذ المركزي، وتم رفع 40 نقلة سيارة كبيرة قلاب، من تلك التراكمات الموجودة بقطاع منشأة ناصر، طريق الاوتوستراد.

وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وتكليف اللواء ايهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة برفع كفاءة المنطقة الصناعية الاستثمارية بالقطامية قطاع البساتين برفع كفاءة وفتح طرق ومداخل وشوارع المنطقة.

وتفقد اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة المنطقة الصناعية الاستثمارية بالقطامية أعمال فتح الطرق ورفع التراكمات من الرتش ومخلفات البناء والهدم الموجودة من سنين منذ إنشاء المنطقة.

ورفعت فرق العمل من إنقاذ حلوان بالمعدات من حفارات ولوادر وسيارات الهيئة برفع تلك التراكمات، حيث تم رفع 78 نقلة قلاب كبيرة مع تهذيب وتحسين المدخل الرئيسى للمنطقة تحت إشراف المهندس إبراهيم عامر مدير إنقاذ حلوان والذى تم تكليفه من المهندسة رحاب أباظة رئيس المركزية للشؤون الفنية بتلك المهمة.

ووجه باستمرار العمل والمجهود على مدار الساعة طوال اليوم حتى يتم الانتهاء من رفع مخلفات البناء والهدم والرتش فى كل مكان بالمنطقة الصناعية الاستثمارية بالقطامية. كما وجه الشرشابي، بسرعه إصلاح كافة أعطال الأعمدة وتركيب كشافات الإضاءة بكافة أنحاء المنطقة الصناعية الاستثمارية بالقطامية بمعرفة المركزية للإنارة.