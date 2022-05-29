نشوب حريق فى فرن للمخبوزات بمدينة بلبيس و"الحماية المدنية" تخمد النيران

الشرقية - فتحية الديب

نشب منذ قليل حريق بفرن لإنتاج المخبوزات، داخل عقار سكنى بمدينة بلبيس محافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة بلبيس يفيد نشوب حريق ببرج سكنى بميدان باتا مدينة بلييس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بلبيس وسيارات الحماية المدنية لموقع الحريق للسيطرة على النيران ومحاصرتها قبل امتداها للمحلات الملاصقة.