اليوم السابع
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نشوب حريق فى فرن للمخبوزات بمدينة بلبيس و"الحماية المدنية" تخمد النيران

الأحد، 29 مايو 2022 07:39 م
نشوب حريق فى فرن للمخبوزات بمدينة بلبيس و"الحماية المدنية" تخمد النيران مطافى - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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نشب منذ قليل حريق بفرن لإنتاج المخبوزات، داخل عقار سكنى بمدينة بلبيس محافظة الشرقية.
 
تلقى اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة بلبيس يفيد نشوب حريق ببرج سكنى بميدان باتا مدينة بلييس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بلبيس وسيارات الحماية المدنية لموقع الحريق للسيطرة على النيران ومحاصرتها قبل امتداها للمحلات الملاصقة.
 
وتمكنت قوات الحماية المدنية في مديرية أمن الشرقية، قبل قليل، من السيطرة على حريق نشبَّ في مخبز سياحي في برج سكني بنطاق بندر بلبيبس بدائرة مركز شرطة بلبيس في محافظة الشرقية.
 
 
 
 
 
 
 

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