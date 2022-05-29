نائب محافظ الإسماعيلية يناقش استعدادات استلام مشروعات حياة كريمة بالقنطرة شرق

الإسماعيلية - السيد فلاح

عقد المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية اليوم، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الموقف الحالي ونسب التنفيذ بمشروعات مبادرة حياة كريمة في القري الأكثر احتياجًا بالقنطرة شرق وذلك بحضور اللواء محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، وممثلى مبادرة حياة كريمة ومديرى عموم المديريات الخدمية وممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحى والغاز والكهرباء والإتصالات.

واستعرض نائب محافظ الإسماعيلية نسب انجاز المجمعات الحكومية بقري المبادرة الأربع "الأبطال والتقدم السلام وجلبانة" والتي بلغت 100٪ ومن المنتظر تسليمها للوحدات المحلية خلال أيام.

كما ناقش المهندس أحمد عصام أخر مستجدات توصيل المرافق من غاز وكهرباء وصرف صحي ومياة شرب لتطوير البنية التحتية لـ 4 قري الرئيسية و37 تابع المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة مستعرضا نسب التنفيذ.

كما تم عرض بعض الإحتياجات الإضافية لتوصيل الخدمات في عدة مناطق ذات كثافات متناثرة وأكد نائب المحافظ انه سيتم تجميع كافة الإحتياجات النهائية وعرضها لإتخاذ ما يلزم وحل المشكلات بشكل علمي، من خلال لجان عمل تنسيقية بين كافة الجهات المعنية لإيجاد الحل الأنسب وبشكل علمي ومدروس.