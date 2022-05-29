موعد التقديم للانضمام للمشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى لكرة السلة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، عن فرصة الانضمام للمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى لكرة السلة التابع لوزارة الشباب والرياضة للمرحلة الجديدة من مواليد " 2010 / 2011 / 2012"، برعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، واشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الشروط التى تتضمنها المسابقة والتى شملت ألا يقل طول اللاعب عن 150 سم، على من تنطبق عليه شرط الطول ويرغب فى الانضمام للمشروع،

احضار الاوراق المطلوبة إلى مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ إدارة الأداء الرياضى، الدور الثالث، التقديم متاح موعد أقصاه 14 / 6 / 2022، كذلك الاوراق المطلوبة للتقديم صورة شهادة ميلاد اللاعب، صورة بطاقة ولى الامر، عدد 2 صورة شخصيه للاعب، رقم هاتف عليه واتساب للتواصل.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، يحصل اللاعب الذى يقع عليه الاختيار على راتب شهرى يستلم كل لاعب الملابس الخاصة باللعبة من بدلة تدريب واطقم تدريب ومباريات واحذيه رياضيه وخلافه، يتم توفير أدوات للتدريب على أعلى مستوى بالإضافة إلى يقوم بالتدريب نخبة مميزه من المدربين الأكفاء لإعداد اللاعبين للانضمام لمنتخب مصر.