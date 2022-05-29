مهلة 6 أشهر لملاك الأراضي بالقليوبية لتنفيذ نظم الرى الحديث

كتبت أسماء نصار

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا مع المهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الرى و المهندس أسامة خليل رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة القليوبية والمهندس محمد عمر مكرم - معاون الوزير للمشروعات الكبري، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تأهيل الترع، والمساقي ومشروعات التحول لنظم الري الحديث في ضوء تفعيل القرار الوزاري رقم 143 لسنة 2022 بخصوص منح ملاك الأراضي مهلة 6 أشهر لتنفيذ نظم الري الحديث بنطاق محافظة القليوبية.

وقال عبد العاطى، إن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً تحقق ترشيد استخدامات المياه وتعظيم العائد من كل قطرة مياه وتحديث شبكة الترع والمساقى وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، وبما ينعكس إيجابياً على المزارعين بالمقام الأول ، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف تأهيل مساقي بأطوال تبلغ 500 كيلومتر بمحافظة القليوبية ، بالإضافة للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث في مساحة 60 ألف فدان وذلك بنهاية شهر يونيو المقبل، وقد تم حتى تاريخه تدبير الاعتمادات المالية لتأهيل مساقى بأطوال 224 كيلومتر ، وتم طرح وترسية 139 كيلومتر منها، ونهو تنفيذ 22 كيلومتر حتى تاريخه، ولا يزال العمل مستمراً في طرح وتنفيذ باقى الأطوال وفقاً للخطة الزمنية المحددة.

وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث، أوضح الدكتور عبد العاطى أن 19210 منتفع قد تقدموا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم البالغة 982 قطعة بمساحة إجمالية 14937 فدان ، مشيراً إلى أنه تم تدبير الاعتماد المالي والطرح لـ 54790 فدان، وجارى التنفيذ بمساحات تصل إلى 21025 فدان تم نهو 513 فدان منها.

ووجه عبد العاطى برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ تماشياً مع البرنامج الزمني المقرر ، مؤكداً على إستمرار المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من سرعة التنفيذ بالتزامن مع ضمان أعلى معدلات للجودة وحسم أي معوقات قد تواجه التنفيذ أولاً بأول.

جدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي وإستخدام نظم الري الحديث في زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة خلال 3 سنوات ، كما تم عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث ، وذلك بحضور ممثلي وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى والقيادات المحلية والتنفيذية ، والتى تعد أحد أدوات التوعية التى أسهمت فى قيام المزارعين بالتحول لنظم الرى الحديث في زمام 1.20 مليون فدان على نفقتهم الخاصة.