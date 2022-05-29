مكاسب أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. ارتفاع 6% لخام برنت

كتبت -مروة الغول

حققت أسعار النفط مكاسب أسبوعية بالأسواق العالمية، حيث حقق خام القياسى العالمى برنت ارتفاعا بنحو 6%، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى نحو 1.5% وذلك على مدار الأسبوع المنتهى الجمعة.

وسجلت أسعار النفط 119.43 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى115.07 دولار للبرميل.

واستفزت تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن عدم شراء النفط كي لا يجني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مزيدا من الأرباح مدير وكالة الفضاء الروسية دميتري روجوزين.

ووفقا لقناة روسيا اليوم الروسية، قال روجوزين: "ستكون الخطوة التالية من بومة بروكسل الحكيمة عرضا لشرب كل الفودكا الروسية حتى لا يتمكن بوتين من جني المزيد من الأرباح منها".

وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي "مجبر على شراء النفط الروسي حتى لا يجني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المزيد من الأرباح".

ورجح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، انخفاض إنتاج النفط هذا العام في روسيا لنسبة قد تصل إلى 8% مقارنة بالعام الماضي بسبب العقوبات الغربية.

وقال نوفاك وفقا لقناة روسيا اليوم، الخميس، إنه من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط الروسي هذا العام بنسبة تتراوح بين 5% - 8% مقارنة بالعام الذي قبله، مشيرًا إلى أن إنتاج النفط للعام الحالي عند مستوى 480 - 500 مليون طن، مقابل 524 مليون طن قبل عام.