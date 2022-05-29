مصرع شاب صعقاً بالكهرباء جنوب محافظة بورسعيد

لقى شاب فى العقد الرابع من عمره، مصرعه، مساء اليوم الأحد، اثر ادعاء صعق بالكهرباء، وذلك فى جنوب محافظة بورسعيد.

تلقى الدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، إشارة من مستشفى 30 يونيو بوصول محمد على محمد على 37 سنه، من منطقة ترعة أم الريش جنوب بورسعيد، بادعاء صاعق كهربائى بعمود إنارة، والحالة العامة سيئة.

وعلى الفور وجه الدكتور مصطفى شعبان، بتوفير كافة الرعاية الصحية والاسعافات الأولية للشاب، ولكنه توفى خلال التعامل معه وتم وضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.

ومن جانبه أصدر اللواء حسنى عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، تعليماته بتكثيف البحث للوقوف على ملابسات الحادث.