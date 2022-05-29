مرتكب مذبحة الريف الأوروبي: تخلصت من أسرة شريكي خوفًا من الفضيحة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشف المتهم بقتل ضحايا مذبحة الريف الأوروبي الخمسة، عن أنه شريك القتيل في مزرعة مؤجرة بالمنطقة، بنطاق دائرة قسم ثان الشيخ زايد، وأوضح الجاني، أنه تخلص من باقي الأسرة بعد قتل شريكه خوفا من افتضاح أمره، لا سيما أنهم يعرفونه جيدا.

وكشفت أجهزة الأمن، عن ملابسات مقتل 5 أشخاص بالجيزة وضبط مرتكب الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان زايد بمديرية أمن الجيزة بشأن مقتل "5 أشخاص" من أسرة واحدة بإحدى المزارع الكائنة بدائرة القسم.

بالفحص تبين نشوب خلافات إجتماعية بين أحد الأشخاص " المجنى عليه –مزارع" وشريكه بمزرعة مؤجرة بذات المنطقة "الجانى " وذلك لإرتباط الجانى عاطفياً بإحدى كريمتى "المجنى عليه"، قام على إثرها بالتعدى على "المجنى عليه" وقتله ونظراً لكونه معروف لدى بقية الأسرة ولخشية افتضاح أمره قام بالتعدى بالقتل على كريمتى المجنى عليه وحفيديه، وهرب عقب ذلك.

وأسفرت التحريات عن تحديد مكان تواجده بمحافظة سوهاج، وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.