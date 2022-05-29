مدينة الأقصر: زراعة 1072 شجرة متنوعة بالشوارع والميادين.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استكمل رجال مجلس مدينة الأقصر، حملات التجميل والتشجير بالشوارع والميادين، حيث شاركوا فى مبادرة بيئية لأحد فنادق المدينة، وتم خلالها زراعة أكثر من 1072 شجرة متنوعة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، لرؤساء المراكز والمدن، بتسهيل مشاركات المجتمع المدني مع الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى هذا الصدد شارك مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي، في المبادرة البيئية التي نفذها أحد فنادق المدينة، حيث استهدفت المبادرة تشجير الحديقة المجاورة للمبنى الإدارى لكنيسة السيدة العذراء أمام مستشفى الكرنك الدولي حيث تم زراعة عدد 222 شجرة كايا، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للحدائق والبساتين، بإشراف المهندس عبد الناصر سيد أحمد مدير الإدارة.

كما قامت أيضا إدارة الحدائق والبساتين بزراعة 150 شتلة ألنتيرا جامبو، 100 شتلة دورانتا ليموني، 300 شتلة ونكا، 300 شتلة لانتاناكمارا من إنتاج مشتل الإدارة العامة للحدائق والبساتين، وذلك استكمالاً لأعمال زراعة المسطحات الخضراء بمدينة الأقصر.

وأكد رئيس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ الأقصر يتم تقديم كافة الدعم لأي مبادرة تستهدف خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتسهيل كافة مشاركات المجتمع المدني التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما واصل رجال مجلس مدينة الأقصر، العمل اليومى بالاهتمام بنظافة وتجميل الشوارع والحدائق العامة وتقليم الأشجار، حيث قام حسن عبده رئيس حى جنوب بالتنسيق مع المهندس عبد الناصر سيد أحمد مدير الإدارة العامة للحدائق والبساتين، اليوم الخميس، باستكمال صيانة المسطحات الخضراء والأشجار بحي جنوب، حيث تم قص وتقليم وتهذيب الأشجار بشارع خالد بن الوليد، تحت إشراف مدير إدارة الحدائق والبساتين.

ومن جانبه، أفاد مدير الإدارة العامة للحدائق والبساتين، بأن "أعمال قص وتقليم وتهذيب الأشجار بشارع خالد بن الوليد وأسفرت الجهود عن قص وتقليم وتهذيب الأشجار بعدد (19) نخلة حب عزيز، و(2) شجرة فيكس، و(19) شجرة كاربوس، و(1) شجرة بمبوزيا، و(27) شجرة ديكوما، و(20) شجرة جهنمية، حيث يأتي ذلك في إطار الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة ومواكبة التغيرات المناخية، والحفاظ على البيئة، وجارِ استكمال الأعمال.