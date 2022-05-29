اليوم السابع
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مدير وكالة فضاء روسيا يصف مسؤولة أوروبية رفيعة بـ"بومة بروكسل الحكيمة"

الأحد، 29 مايو 2022 01:14 ص
مدير وكالة فضاء روسيا يصف مسؤولة أوروبية رفيعة بـ"بومة بروكسل الحكيمة" رئيسة المفوضية الأوروبية
كتب أحمد علوى

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استفزت تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن عدم شراء النفط كي لا يجني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مزيدا من الأرباح مدير وكالة الفضاء الروسية دميتري روجوزين.

ووفقا لقناة روسيا اليوم الروسية، قال روجوزين: "ستكون الخطوة التالية من بومة بروكسل الحكيمة عرضا لشرب كل الفودكا الروسية حتى لا يتمكن بوتين من جني المزيد من الأرباح منها".

وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي "مجبر على شراء النفط الروسي حتى لا يجني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المزيد من الأرباح".

 

 


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